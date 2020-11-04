شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: الكشف على 1070 مريضا في قافلة علاجية بـ«أولاد صقر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأربعاء، أعمال القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية القضاة التابعة لمركز ومدينة كفر صقر، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقافلة، وتوقيع الكشف الطبي على المرضي في التخصصات الطبية المختلفة، والتي تشمل «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن»، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضي مجاناً، وبلغ من تم توقيع الكشف الطبي عليهم ١٠٧٠ مريض من أهالي القرية حتي وقت الزيارة.

وقام وكيل الوزارة بالتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، موجها بتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم التأكيد عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة.