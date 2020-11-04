شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بلطيم: تنفيذ نظام «الباركود» بالمصيف لأول مرة بالجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد هاني محمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه تم البدء في تركيب نظام «الباركود» لكل عمارة بالمدينة، مشيرًا إلى أن هذا في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

وأضاف «عبدالقوي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن هذا النظام يساعد في الحفاظ على الملكية، وتوفير جميع الخدمات بشكل سهل وتيسيرها في فترة زمنية قصيرة، وتقليل التعديات والمخالفات، مشيرًا إلى أنه يتيح النظام من خلال «أبليكيشن» على الموبايل معرفة كافة تفاصيل العمارة، مؤكدًا أن ذلك يتم لأول مرة على مستوى الجمهورية.