شكرا لقرائتكم خبر عن بمساحة 336 مترًا.. إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هناء عقيلة، رئيس مركز ومدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، تمكن الوحدة المحلية بالماي، إزالة ٤ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 336 مترًا.

وذكرت «عقيلة» في بيان، الأربعاء، أنه يجري التصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وتكثيف المتابعات بالتنسيق مع مديرية الزراعة، لمنع تلك التعديات وأشارت إلى استمرار هذه الحملات حفاظا على الرقعة الزراعية.