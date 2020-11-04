شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: تجميع 622 ألف طن قش أرز على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة وأفرعها الإقليمية المعنية بمنظومة قش الأرز بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، تمكنت من تجميع ما يقرب من 622 ألف طن قش أرز حتى الآن، أي ما يعادل نسبة 120% من المستهدف تجميعه هذا العام من خلال 700 موقع لتجميع القش حتى الآن.

وأوضحت الوزيرة في بيان، الأربعاء، أن محاور المرور اليومية التي تعمل على مدار الساعة حررت 540 محضر حرق مخلفات زراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ونظم الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق في المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.