شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دقائق من استغاثتها.. «الصحة»: نقل نشوى مصطفى إلى مستشفى العجوزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس «كورونا»، وكتبت الفنانة منذ قليل على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «باموت حرفياً بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدني من وزارة الصحة ويقولي أروح أنهى مستشفى».

إلى ذلك، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، كلفته بسرعة التواصل مع الفنانة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، وبالفعل اتصل بالدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والفنانة بشرى، وعبدالرحمن نجل الفنانة نشوى مصطفى، وتم إرسال سيارة إسعاف مجهزة لنقل الفنانة، وهي الآن في طريقها لمستشفى العجوزة لتلقي الرعاية الطبية المناسبة.

استجابة وزارة الصحة، جاءت بعد نحو 30 دقيقة من استغاثة نشوى مصطفى، التي أعادت كتابة بوست جديد على صفحتها على «فيسبوك»، ولكن هذه المرة على لسان نجلها الذي قال: «انا ابن نشوى باطمن كل الطيبين اللي بيدعو لامى وبلغتها من حضراتكم عشرات الآلاف من الدعوات الطيبة.. إحنا دلوقتى في عربية الإسعاف في طريقنا للمستشفى.. شكرًا وزارة الصحة المصرية شكرا للفاضل الدكتور نقيب الممثلين».