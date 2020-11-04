شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مصر تساند الكونغو الديمقراطية خلال رئاستها المرتقبة للاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفداً كونغولياً رفيع المستوى برئاسة فورتنا بيسليلي، المستشار الخاص لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المبعوث الكونغولي نقل رسالة إلى من الرئيس الكونغولي «تشيسيكيدي»، تضمنت الاعراب عن التقدير العميق للدعم المصري غير المحدود للحفاظ على السلام والاستقرار في الكونغو الديمقراطية، والمساندة الحثيثة لها في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وكذلك الاشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين والتطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة، لا سيما في إطار المجالات التنموية.

من جانبه، طلب الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الرئيس الكونغولي «فيليكس تشيسيكيدي»، مؤكداً استمرار مصر في دعم الكونغو الديمقراطية على كل المستويات من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم لشعبها الشقيق، وذلك امتداداً للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين التي تمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق المشترك داخل القارة الأفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول تطورات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الأفريقية، لا سيما في ظل قرب تسلم الكونغو الديمقراطية لرئاسة الاتحاد الأفريقي، حيث أكد الرئيس مساندة مصر للكونغو الديمقراطية خلال رئاستها المرتقبة للاتحاد، والثقة في نجاح الرئيس «تشيسيكيدي» بالاضطلاع بتلك المسئولية الهامة لقيادة العمل الافريقي المشترك خلال العام القادم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الوفد الكونغولي برئاسة فورتنا بيسليلي

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الوفد الكونغولي برئاسة فورتنا بيسليلي