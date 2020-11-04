شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يستجيب لطلب "هبة" ضيفة برنامج علاء الشربينى ويقبل تدريبها..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابت مؤسسة ”الخليج 365” ورئيس مجلس الإدارة والتحرير خالد صلاح، لطلب "هبة" ضيفة برنامج أحلى أكلة مع الشيف علاء الشربينى، التى أكدت أن حلمها يتمثل فى العمل داخل جريدة ”الخليج 365”، حيث تعلن المؤسسة قبول "هبة" كمتدربة فى الخليج 365.

كانت "هبة" إحدى الفتيات الكفيفات، خريجة كلية الألسن فى اللغة الإيطالية، قد أعلنت فى حلقة اليوم من برنامج "أحلى أكلة"، الذى يقدمه الشيف علاء الشربينى على فضائية on tv، عن حلمها بالعمل فى الصحافة أو الترجمة، ولكنها تهتم أكثر بالعمل بالصحافة داخل جريدة ”الخليج 365”، مؤكدة أنها تحب أسلوب الجريدة فى الكتابة، الأمر الذى جعلها تحلم بالعمل فى الجريدة.