شكرا لقرائتكم خبر عن كلية دار العلوم جامعة القاهرة تنظم لقاء طلابيا حول استعادة الوعى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت كلية دار العلوم جامعة القاهرة ندوة للدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وأستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة فرع الخرطوم، وذلك فى حضور عميد الكلية الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد الكلية والكاتب الصحفي محمد ثروت، ضمن مشروع استعادة الوعي بالكلية.

من جانبها، أكدت الدكتورة عايدة نصيف عضو الشيوخ أهمية استعادة الوعي بين الطلاب وأن يدركوا أهمية مصر تاريخا وحاضرا ومستقبلا، فمصر دولة محترمة ذات قيم ومبادئ.

وأشارت نصيف بحسب بيان صادر عن كلية دار العلوم، إلى أهمية الوعى بالهوية المصرية التي جعلت مصر القديمة دولة فى عصور ماقبل التاريخ وقبل ظهور مفهوم الدولة فى العالم، فمصر رمانة الميزان، موضحة أن مصر ايقونة في علاقتها الدولية.

وطالبت الطلاب بأن يدركوا قيمة وطنهم، وكيف خرج منها نماذج مشرفة على مستوى العالم، موضحة أن الوعى معناه مقاومة التعصب والتطرف، كما طالبت الطلاب بالقراءة والتحليل والتثقيف وبناء الذات في مسار وعى الإنسان المصري، وأعربت عن سعادتها من أن شباب مصر والطلاب وليس المثقفين هم من يقودون حركة الوعي، مؤكدة أهمية دور الطلاب في حركة الوعى وما يحدث من حروب السوشيال ميديا وتجنيد الأشخاص لغزو الأوطان والتعريف بما يحدث في مصر من عملية إعادة التحديث والبناء والتنمية الكبرى.