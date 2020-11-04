شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يرفع حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الأمطار وانعقاد دائم بغرف العمليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الأمطار والانعقاد الدائم لغرف العمليات والطوارئ بالمحافظات.

وكلف عبد العاطى قيادات الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظات والوزارات المعنية، ومتابعة حالة الترع والمخرات ومنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع الامطار واستيعابها بالشكل الذي يحد من المخاطر المحتملة.

يشار إلى أن جميع التحذيرات الخاصة بتنبؤات الطقس تؤخذ بعين الاعتبار وفقًا لخطة موضوعة والموارد المتاحة، إلى جانب وجود متابعة علي أعلي مستوي بدءاً من غرفة عمليات مجلس الوزراء التي تضم ممثلي الوزارات والجهات المعنية وأيضًا غرفة الطوارئ المركزية بمقر الوزارة والغرف التابعة لها بمحافظات السيول بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا في التواصل بين كافة المواقع والقيادات حيث تصل إليهم نشرة التنبؤ بالأمطار، وأماكن هطولها، وحجمها لاتخاذ الإجراءات الوقائية وتقليل المخاطر باستخدام الخرائط التوضيحية علي تليفونات المحمول.

وتلقى عبد العاطى تقريرا حول الوضع في شبكات الترع والمصارف ومخرات السيول والبحيرات والسدود ، حيث يتم تحليل البيانات التى تم يتم جميعها من خلال شبكة أجهزة قياس الامطار المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية وتحديد المناطق التى سقطت عليها المياه من خلال خرائط التنبؤ والنماذج الرياضية المتاحة لدى وزارة الرى، وذلك لتحديد اجمالى كمية الامطار التى سقطت بكل منطقة على مستوى الجمهورية، وكذلك حساب حجم المياه التى تم حصادها خلف السدود وداخل بحيرات التخزين ، وما تم فقده بالجريان السطحى الى البحر ونهر النيل.

الجدير بالذكر أنه تم التوجيه بتكثيف الاستعداد لموسم السيول وادارة فترة أقل الاحتياجات " السدة الشتوية" مع التنسيق مع المحافظات لعمل سيناريوهات أزمه للتعامل مع السيول والتنسيق مع وزارتى النقل والسياحة والمحافظات المعنية للتعامل مع الملاحة النهريه اثناء موسم اقل احتياجات مع توجيه هيئة النقل النهرى النهري التابعه لوزارة النقل بتكثيف والانتهاء من اعمال التكريم المطلوبه للممر الملاحي وتوجيه الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى لأخد الاستعدادات اللازمه أثناء موسم أقل الاحتياجات وتطهير مأخذ المحطات .