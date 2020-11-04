شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع قيادات «تعليم أسوان» لمناقشة آليات مواجهة الموجة الثانية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتورالسيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اجتماعًا بقيادات المديرية بحضور عبدالكريم لطفى وكيل المديرية، الأربعاء، لمناقشة آليات تنفيذ التعليمات التي أصدرها لمحافظ خلال اجتماعه الأخير بخلية أزمة كورونا.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة ارتداء جميع العاملين بدواوين المديرية والإدارات التعليمية والمدارس الكمامات، وعدم السماح بدخول أي موطن إلى أي منشأة تعليمية بدون إرتداء الكمامة، وأعطى وكيل الوزارة تعليماته لإدارة أمن المديرية بتطبيق ذلك اعتبارًا من الخميس الموافق 5/11/2020.

وكذلك عدم دخول أي شخص لأى منشأة تعليمية دون إبراز هويته الشخصية وعدم دخوله بعد مواعيد العمل الرسمية.

كما أعطى وكيل الوزارة تعليماته لمديرى عموم الديوان بالاجتماع غدًا بقطاع الموظفين التابعين لهم والتشديد عليهم ارتداء الكمامات أثناء العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأكد أن هناك لجان من المديرية ستقوم بزيارة المنشآت التعليمية بمختلف الإدارات التعليمية للتأكد من ذلك.

وشدد على مديرى المدارس بتنفيذ هذه التعليمات، مع الاهتمام بنظافة المدارس وتطهيرها وتعقيمها، وكذلك تقسيم الفصول بحيث يحقق التباعد بين الطلاب وفى حال صعوبة تحقيق الأمر يتم تحويل المدرسة للعمل بنظام الفترتين.