شكرا لقرائتكم خبر عن فحص وعلاج 1370 مواطن بقرية العزيمة بسمالوط بالمنيا ضمن مبادرة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنفيذ قافلة طبية بقرية العزيمة بمركز سمالوط، ضمن أعمال المبادرة التي أطلقهاالسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الاكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان تلك المبادرة يتم تنفيذها بتوجيهات من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة وبرعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حيث تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية العزيمة التابعة لمركز سمالوط خلال يومي، 2و3 نوفمبر الحالي.

أوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة اسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1372 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وكان توزيع التخصصات كالتالي، 227 حالة جراحة، و380 حالة أطفال، و144 باطنة،و116 قلب، و74 اسنان ،و145 حالة جلدية، و107 انف واذن، و123 نساء، و56 تنظيم اسرة، إلى جانب انه تم عمل 202 تحاليل مختلفة، وعمل39 حالات موجات صوتيه وعمل 5 حالات رسم قلب، و7 اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط، والسكر لـ 166متردد وتم خلع اسنان 9 حالة بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 26 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى، لـ 82 متردد، وتم استخدام 9 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة