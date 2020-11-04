شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس خلال ختام التدريب الميداني لشباب البرنامج الرئاسي: أنتم أمل مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أن الشباب هم امل مصر وبناة المستقبل والركيزة الاساسية لبناء الأوطان.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمكتبه بشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة في ختام الدورة التدريب الميداني لهم للشباب بحضور كل من الدكتورعبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد ايهاب سراج الدين السكرتيرالعام المساعد للمحافظة.

وأكد صقر علي اهمية الاستفادة من طاقات الشباب وقدراتهم العلمية، مقدما الشكر علي ماقدموه من مقترحات وافكاراثناء تدريبهم الميداني وزياراتهم لمواقع العمل والمشروعات وحضورهم المميز في الاجتماعات والمؤتمرات ومشاركتهم للفعاليات التي تمت خلال إحتفالات السويس بعيدها القومي بذكري انتصارات24اكتوبر 1973.

وكانت محافظة السويس قد استقبلت شباب البرنامج الرئاسي وهم دينا محمود عتيق وحاتم عبد الله التطاوي وياسر خليل الغازي في بداية اكتوبر 2020 واستمر تدريبهم الميداني بمحافظة السويس والمديريات والاحياء والمواقع المختلفة .