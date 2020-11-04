شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على 39 طلب تقنين جديد لأراضى أملاك الدولة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم (62) للجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي، السكرتير العام، والمستشار مصطفى أحمد مفوض الدولة، والعقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة، واللواء حسين عبدالتواب مساعد مدير الأمن، ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد 54 ملفا (طلبات جديدة وتظلمات)، حيث تم قبول تظلم واحد والموافقة على 39 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها «حتى الآن» إلى 2125 طلب تقنين، فيما وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 852 عقداً بواقع (636 عقد مباني+216 عقد زراعة)، وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.