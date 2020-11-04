شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يشهد التشغيل التجريبي للمجزر الآلي بالمنطقة الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، التشغيل التجريبي للمجزر الآلي بالمنطقة الصناعية، بحضور اللواء حسن عفيفي، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات التنموية بهيئة تنمية الصعيد، والدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، والمهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة.

وقال المحافظ، إن تشغيل المجزر، يأتي نتاج تعاون مثمر بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد من خلال تفعيل برتوكول تعاون مشترك، بهدف تعظيم الاستفادة من مشروعات المحافظة والوصول إلى أقصى إنتاجية من إمكانيات المحافظة وتحقيق اكتفاء ذاتي من اللحوم البيضاء وتشغيل شباب المحافظة وخلق فرص عمل جديدة مع تحقيق عائد اقتصادي لاستغلاله في دعم وتحسين الخدمات العامة للمواطنين وكذلك المنافسة وفتح أسواق جديدة بالأسواق الخارجية مما يؤثر بالإيجاب على الناتج القومي.

وأكد المحافظ أن من أهم الملفات التي حرص على دفع العمل بها ملف المشروعات المتوقفة والمتعثرة، بهدف تحقيق أقصى استفادة من إمكانيات ومقومات المحافظة، مؤكداً وجود العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، وذلك من خلال تطوير المشروعات الإنتاجية، والعمل على توافر كافة المقومات اللازمة لتطويرها، والوقوف على الاحتياجات الفعلية لتعظيم الاستفادة منها، لتصبح مشروعات ذات عائد اقتصادي كبير بهدف تحقيق تنمية مستدامة، وتطوير الخدمات والمرافق لتساهم في توفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة.

وكانت المحافظة قد وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصعيد، سبتمبر الماضي، بهدف تحقيق تعاون مشترك بين الطرفين وتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بينهما في أبريل الماضي، للبدء في تشغيل عدد من المشروعات الإنتاجية المتوقفة والمتعثرة لسنوات طويلة بعد حل كافة مشكلاتها،منها تشغيل وصيانة وإدارة وتطوير ورفع كفاءة عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية، وكذلك مشروع المجزر الآلي بالمنطقة الصناعية، ومشروع مصنع العسل الأسود بمنطقة تونا الجبل.