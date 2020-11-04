محافظ المنيا يشهد التشغيل التجريبي للمجزر الآلي بالمنطقة الصناعية

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يشهد التشغيل التجريبي للمجزر الآلي بالمنطقة الصناعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، التشغيل التجريبي للمجزر الآلي بالمنطقة الصناعية، بحضور اللواء حسن عفيفي، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات التنموية بهيئة تنمية الصعيد، والدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، والمهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة.
وقال المحافظ، إن تشغيل المجزر، يأتي نتاج تعاون مثمر بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد من خلال تفعيل برتوكول تعاون مشترك، بهدف تعظيم الاستفادة من مشروعات المحافظة والوصول إلى أقصى إنتاجية من إمكانيات المحافظة وتحقيق اكتفاء ذاتي من اللحوم البيضاء وتشغيل شباب المحافظة وخلق فرص عمل جديدة مع تحقيق عائد اقتصادي لاستغلاله في دعم وتحسين الخدمات العامة للمواطنين وكذلك المنافسة وفتح أسواق جديدة بالأسواق الخارجية مما يؤثر بالإيجاب على الناتج القومي.
وأكد المحافظ أن من أهم الملفات التي حرص على دفع العمل بها ملف المشروعات المتوقفة والمتعثرة، بهدف تحقيق أقصى استفادة من إمكانيات ومقومات المحافظة، مؤكداً وجود العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، وذلك من خلال تطوير المشروعات الإنتاجية، والعمل على توافر كافة المقومات اللازمة لتطويرها، والوقوف على الاحتياجات الفعلية لتعظيم الاستفادة منها، لتصبح مشروعات ذات عائد اقتصادي كبير بهدف تحقيق تنمية مستدامة، وتطوير الخدمات والمرافق لتساهم في توفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة.
وكانت المحافظة قد وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصعيد، سبتمبر الماضي، بهدف تحقيق تعاون مشترك بين الطرفين وتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بينهما في أبريل الماضي، للبدء في تشغيل عدد من المشروعات الإنتاجية المتوقفة والمتعثرة لسنوات طويلة بعد حل كافة مشكلاتها،منها تشغيل وصيانة وإدارة وتطوير ورفع كفاءة عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية، وكذلك مشروع المجزر الآلي بالمنطقة الصناعية، ومشروع مصنع العسل الأسود بمنطقة تونا الجبل.
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