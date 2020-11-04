محافظ الشرقية يترأس لجنتي اختبار شغل وظيفتي مديرين بالديوان العام والقوى العاملة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجنة لاختبار تجديد شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإنتاج والشؤون الإقتصادية بالديوان العام، كما ترأس المحافظ لجنة لاختبار تجديد شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة وتنظيم الاستخدام بمديرية القوى العاملة.
أكد المحافظ أن معايير الاختبار تتضمن التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لشغل الوظيفة، ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء، وكذلك اختبار لمهارات الاتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تقديم عرضاً للإنجازات التي حققها المتقدم خلال فترة العمل، فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها.
حضر الاختبارات سعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، وخالد إمام مدير مديرية التنظيم والإدارة.
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