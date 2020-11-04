شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 58 طن أرز فاسد داخل مخازن السلع الغذائية ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تحفظت حملة مشتركة بين إدارة تموين الفشن ومسؤولي الوحدة المحلية بمركز الفشن، على 58 طن أرز فاسد داخل الشركة المصرية للسلع الغذائية بمدينة الفشن .
وقال محمود شاهين، رئيس مركز ومدينة الفشن، إن حمله مشتركه من إدارة تموين الفشن ومراقبه الأغذية بإدارة الفشن الصحيه قامت بالمرور على مخازن السلع التموينيه بالفشن أسفرت عن ضبط والتحفظ على ٥٨ طن أرز معبأ به «دود وسوس حي» وغير صالح للاستهلاك الآدمي.
تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابه.
شارك في الحملة محمد صبرة ومحمد فاروق ومحمد جابر من إدارة تموين الفشن ومن مراقبه الأغذيه محمد محمود مراقب أول الأغذيه ومحمد عبدالقادرمفتش الأغذية.
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