شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعدي على ٣٥٠ متر اصلاح زراعي بغرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عبدالله عاشور رئيس المركز حملة إزالة لحالة تعدي بالبناء على أرض زراعية، والحالة على مساحة ٣٥٠ م٢بارض إصلاح زراعي بمدينة أرمنت.

وتم إزالة المخالفة في المهد. شارك في الحملة كلا من مدير مرافق المركز ومدير المتابعة الميدانيه بالمركز ومدير الإدارة الزراعية. وأشار رئيس المدينة لأستمرار حملات الازالة في كافة الشوارع الرئيسية والداخلية بالمركز مشددا على تطبيق القانون على المخالفين.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة القضاء على المخالفات على الأراضى الزراعية ومنع التعديات.