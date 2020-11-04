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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث عند ترك الشواحن بالكهرباء دون أجهزة؟.. «مرفق الكهرباء» يجيب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين بترشيد الاستهلاك من خلال اتباع الإرشادات المتعلقة باستخدام الأجهزة الكهربائية داخل المنزل.
وأشار الجهاز، في بيان له تحت عنوان «متستهونش»، إلى خطوات بسيطة يمكن فعلها في بضع دقائق للتعامل مع الأجهزة الكهربائية لترشيد الأستهلاك وخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.
ونصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نزع فيشة شاحن الهاتف المحمول أو غيره من أنواع الشواحن، حيث أن استمرار الفيشة في مقبس الكهرباء بدون جهاز المحمول يجعله يستهلك طاقة كهربائية مهدره، وهو ما يسمى وضع الاستعداد، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل حتى توفر في الكهرباء.
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