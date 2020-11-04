شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس لوفد أمريكي: ادعاءات وجود مدينة مفقودة تحت أبو الهول «غير حقيقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى صباح اليوم عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس أول فوج سياحى أمريكى يضم 10 من أساتذة الجراحة، وذلك أمام تمثال «أبوالهول».

وقال «حواس» ان تمثال أبوالهول يرجع للملك «خفرع» مؤسس الهرم الثاني.

وأضاف «حواس» على أن تلك الادعاءات التي تقول ان هناك مدينة مفقودة تحت أبوالهول لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أي دليل علمي على الإطلاق، ولدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبوالهول تبين أن «أبوالهول» صخرة صماء لا يوجد أسفلها أي ممرات.

وتحدث حواس عن الأكتشافات الاثرية الأخيرة التي تقوم بها وزارة الآثار وعن حفائره بوادي القرود بالوادي الغربي، وعن خبيئة العساسيف وكشف سقارة.

وتحدث عن أوبرا توت عنخ آمون التي سوف تعرض في دار الأوبرا المصرية قبل أفتتاح المتحف المصرى الكبير كما ستعرض أيضا في الذكري المؤية لإكتشاف مقبرة الملك «توت عنخ آمون» في عام ٢٠٢٢.

وأشار حواس أن أهم كشف في القرن ٢١ هو أكتشاف بردية وادي الجرف التي تحدثنا عن أسرار كثيرة في بناء هرم خوفو.

وأهدي «حواس» الوفد مجموعة من كتبه.