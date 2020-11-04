شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة شعبية لتعزيز العلاقات المصرية السودانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عدد من الدبلوماسيين السابقين وسياسيين وفنانين واساتذة الجامعات وإعلاميين سودانيين إطلاق «المبادرة الشعبية لتعزيز العلاقات السودانية المصرية».

وطبقا لبيان تلقت «المصري اليوم» فإن قائمة مؤسسي المبادرة تضم السفير على يوسف احمد، وجمال عنقرة، والدكتور إبراهيم الأمين، الشريف صديق الهندي، الشيخ عبدالوهاب الكباشي، الشيخ محمد الشيخ الياقوت، الدكتور على السيد، الدكتور التجاني سيسي، الدكتور أحمد المفتي، السيد محمد حمزة الكوارتي، المهندس يوسف أحمد يوسف، الدكتورة امنة الصادق بدري، الدكتورة عبلة مهدي عبدالمنعم، الدكتور راشد دياب ،الفنان عمر إحساس، الفنانة نانسي عجاج، السيد ياسر تيمو، الأنبا صرابامون، الدكتور محمد ناجي الأصم، السيد على أبرسي، وجدي ميرغني، الهندي عز الدين، أميرة أبوطويلة، زاهر صديق، الفنان مبارك البنا ،السفير عبدالمحمود عبدالحليم، السر قدور، الكابتن عبدالمنعم شطة، الفنان سعيد حامد، الدكتور حسين محمد عثمان، الدكتورة ست البنات حسن، العمدة بكري النعيم، جعفر محمد حسين، الدكتور عبدالجليل قسم السيد، الدكتور عمر محمود خالد، المهندس جمال حمدان، الدكتور الطاهر عثمان مضوي، عمار فتح الرحمن شيلا، الدكتورة مني عباس، ميرغني لطفي، غادة عبدالهادي، الدكتور محمد على عبدالحليم، السماني الوسيلة، على مهدي، الأنبا بولس، وجيه فكتور ،الشيخ مجدد الإدريسي، مصطفي ابو العزائم، عبود سيف الدين، عوض أحمدان، عاصم البلال الطيب، أمل أبوالقاسم، نجوي ادم عوض ،الفريق الركن كمال على صالح، الدكتور إبراهيم محمد آدم، إبراهيم أحمد الحسن، محمد جعفر محمد حسين، محمد كمال إبراهيم أحمد.

وذكر البيان ان المبادرة تأسست في العام 2020م، من مجموعة من السودانيين من قطاعات وتوجهات واهتمامات مختلفة، يجمع بينهم الإيمان بعمق العلاقات السودانية المصرية، من أجل تعزيز هذه العلاقة وتوطيدها، وإزالة العقبات التي تعترض طريقها، ويتواصلون مع الأشقاء في مصر لتكوين مجموعة مماثلة، لتتكامل أدوار المجموعتين في البلدين الشقيقين.

وتهدف المبادرة إلى دعم الجهود الرسمية في البلدين لتعزيز العلاقات في جميع المجالات، وتصحيح وتصويب كثير من المفاهيم الخاطئة التي راجت مؤخرا في علاقات البلدين، وفتح آفاق للتعاون بين الجهات النظيرة في البلدين.