شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة المنوفية»: استعدادت مكثفة لموسم زراعة محصول القمح وتسوية ٢٠ ألف فدان بالليزر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إنه تم تسوية مساحة 20 ألف و244 فدان بالليزر على مستوى المحافظة، كما تم تجهيز مساحة 107 فدانًا كمصاطب لزراعة محصول القمح.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن مركز أشمون، جاء في مقدمة مراكز المحافظة، حيث تم تسوية مساحة 4 آلاف فدان بالليزر وجاء مركز قويسنا في مقدمة المراكز، حيث تم تجهيز مساحه 100 فدان للزراعة على مصاطب لمحصول القمح.

يأتي هذا في إطار جهود الدولة لتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها والعمل على زيادة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من وحدة المياة والتربة.

وأكد وكيل وزراة الزراعة بالمنوفية أن المديرية تعمل على نشر الوعى لدى المزارعين بإستخدام أساليب النظم الحديثة للزراعة، فضلاً عن تطوير أنظمة الرى والتوعية الإرشادية للحفاظ على الموارد المائية وترشيد إستخدامها كونه مشروعاً ذات عائد إقتصادى يساعد على إستهلاك المياة وتقليل المهدر منها بما يحقق الصالح العام.