شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه شمال سيناء» يتابع عملية إصلاح خط المياه الناقل إلى العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يتابع اللواء سعيد بده رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، عملية إصلاح خط المياه المغذي لمحافظة شمال سيناء. ووجه «بده» بسرعة إصلاح العطل بالخط الرئيس الناقل للمياه من مدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية إلى مدينة العريش بشمال سيناء. وأشار إلى أن الشركة بكافة إمكانيتها ومعداتها تعمل حاليا على إنهاء العطل لضمان وصول المياه إلى مدينة العريش بأسرع وقت ممكن. وكانت الشركة قد أعلنت، أمس، توقف ضخ المياه إلى مدينة العريش بعد عطل في الخط الرئيسي المغذي لمدينة العريش. الوضع في مصر

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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