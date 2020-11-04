شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب عبر تقنية الفيديو كونفرانس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إجتماعاً مع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، وذلك لتقييم أداء متدربى البرنامج الرئاسى، والذين قاموا على مدار شهر بالمعايشة الميدانية والعملية لمجالات العمل بمختلف القطاعات الخدمية داخل محافظة الشرقية .

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بوضع برنامج عمل للمتدربين، حيث شمل متابعة منظومة الشكاوى الحكومية والتعرف على بعض الشكاوى الواردة بالمنظومة وسبل حلها، وكذلك متابعة طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقارير الأمانة الفنية، وكذلك الإطلاع على ملف طلاء واجهات المباني داخل المحافظة، وتفقد المراكز التكنولوجية والتعرف على كيفية تأدية الخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى جولات بمختلف الشوارع والميادين والأحياء، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات على الطبيعة وزيارة المناطق الأثرية داخل المحافظة والمشاركة في حضور إجتماع المجلس التنفيذي.

أشاد المحافظ بأداء أعضاء البرنامج الرئاسى خلال فترة تدريبهم بالمحافظة، والذى اتسم بالجدية والحرص على التعرف واكتساب الخبرة في مجال العمل المحلي

ومن جانبها أكدت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أنه تم وضع خطة عمل بالتعاون مع المحافظات لتدريب أعضاء البرنامج الرئاسي داخل الجهاز التنفيذي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم وتأهيل الكوادر الشبابية القادرة على المشاركة بفعالية في وضع وإدارة السياسات، وصنع إتخاذ القرار واكتساب العديد من المعارف والمهارات والخبرات لتأهيل التنفيذين للقيادة الناجحة.

وفي نهاية اللقاء قدمت الدكتورة رشا راغب، الشكر لمحافظ الشرقية ولأعضاء الجهاز التنفيذي لحسن التعاون، وتقديم معايشة كاملة للمتدربين خلال فترة تواجدهم بالجهاز الإداري لتعطيم الإستفادة والخبرة العملية.