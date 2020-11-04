شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الشاهقة المائية وسبب تكونها.. بعد ظهورها بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة الإسكندرية، ظاهرة طبيعية يطلق عليها "الشاهقة المائية"، حيث ظهرت بالعجمى أكثر من شاهقة فى ظل التقلبات الجوية التى تتعرض لها المحافظة. وينشر ”الخليج 365” لقرائه كافة التفاصيل الخاصة بالشاهقة وسبب تكونها، كما يلى : - الشاهقة المائية ظاهرة طبيعية تتكون عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة. - يتسبب ذلك فى تكون عمود دوَّار من هواء وضباب مشبعين بالماء. - يعتبر عمود الماء أقل كثافة من الإعصار. - قد يتم سحب ماء البحيرة أو ماء البحر إلى أعلى حتى قاعدة العمود الدوَّار. - تسبب بعض الأعمدة المائية رياحًا شديدة، قد تصيب السفن بالضرر. - بعضها الآخر لايضرُّ وهو ما حدث في الإسكندرية اليوم. - تتسبب الشاهقة المائية فى حدوث أمطار غزيرة. - الشاهقة تحدث عادة مع السحب الرعدية التى تكون قاعدتها قريبة من سطح الأرض.

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