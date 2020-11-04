شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. غدا صرف معاشات نوفمبر لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. "التأمينات" تبدأ غدا صرف معاشات نوفمبر لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه "التموين" تعلن تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع للمواطنين الصحة تعلن فحص 627 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم وزيرة البيئة تعلن جمع 120% من قش الأرز المستهدف تجميعه بموسم السحابة السوداء 2020 هيئة الرعاية الصحية تعلن تدريب 230 طالبا بمعهد الخدمة الاجتماعية ببورسعيد "بصيرة " يكشف آراء المصريين حول تعامل القطاع الصحى مع جائحة كورونا "القومي لأسر الشهداء" ينظم فعاليات ترفيهية خلال شهر نوفمبر بمناسبة عيد الطفولة الزراعة تعلن قبول طلبات تسجيل 687 مستحضر أعلاف و306 مخصبات زراعية مرصد الأزهر يكشف اقتحام أكثر من 1500 صهيونى ساحات "الأقصى" فى أكتوبر وزير النقل يصل محطة مصر لحل أزمة تأخيرات القطارات واحتجاج السائقين وزارة الشباب تُخطر نقابة الأسنان برعايتها لأول دورى كرة قدم للأطباء وزير الرى: عكارة نهر النيل مؤشر إيجابى لكفاءة مخرات السيول استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 25 درجة فيديو.. "النيل بقى لونه بنى" عكارة النهر تصل القاهرة بسبب السيول والأمطار تشديدات وقائية بمطار القاهرة استعدادا لموجة كورونا الثانية والكمامة شرط الدخول صور.. الحكومة توافق على مد خدمة 502 طبيب بشرى بوزارة الصحة لمدة عامين الكهرباء تؤكد تثبيت أعمدة إنارة بزاوية دهشور فى الجيزة ردا على شكوى الأهالي الزراعة تعلن تحصين 4.9 مليون رأس حيوان ضد مرضا الحمى القلاعية والوادى المتصدع

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