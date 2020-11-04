شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. غدا صرف معاشات نوفمبر لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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