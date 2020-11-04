شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد لـ"طفل المرور" يلقى البيض على المارة فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو جديد للطفل الشهير إعلاميا بـ"طفل المرور، وهو يلقى البيض على المواطنين فى الشارع، وهو الفيديو الثالث لنفس الطفل بعد مقطعى فيديو ظهر فيهما يسخر من رجل شرطة مرور خلال قيادته لسيارة ومعه بعض أصدقائه، وطالبه رجل المرور بإبراز رخصة السيارة، ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة، وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وصدم الشرطى وفر هاربا، وفيديو اخر يظهر وهو يسخر من رجل مرور.

الفيديو الجديد يظهر فيه الطفل وهو يلقى "بيض" على رجل يسير فى الشارع، فى محاولة أخرى منه للاستخفاف بكبار السن.

وتنظر اليوم محكمة جنح البساتين اليوم الأربعاء، فى واقعة الطفل المتعدى على فرد شرطة المرور بزهراء المعادى، تجديد حبس كل من المتهمين المصاحبين للطفل: "يوسف م م"، و"عمرو أ م"، و"رامز ع ل"، و"مصطفى ت ع".

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتحرير فيش وتشبيه وصحفية الحالة الجنائية للمتهمين الأربعة.

كما أمرت النيابة فى ذات السياق، بإيداع الطفل "أحمد أ ع"، إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع على أن يتم تقديم جلسات الدعم النفسى الموصى بها وفقا لتقرير المجلس القومى للأمومة والطفولة على أن يعد تقرير دورى بحالته ويراعى تقديمه حال طلبه، مع مراعاة عرض المتهم يوم السبت القادم على المحكمة المختصة للنظر فى أمر مدة الإيداع وفقا للقانون.

وقررت النيابة فى القضية رقم 19133 لسنة 2020 جنح البساتين، إرسال المتهمين الخمسة للمعامل المركزية بمصلحة الطب الشرعى لأخذ عينتى دم وبول للمتهمين، لبيان عما إذا كانت بتلك العينات أية جواهر أو مواد مخدرة من عدمه على أن نوافى بتقرير مفصل يعرض علينا فى حينه، وطلبت مذكرة من المستشار أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد، والد الطفل المتهم، ردا على ما تضمنته تحريات المباحث.