شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح طريق سفاجا اتجاه سوهاج بعد تحسن الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح طريق سفاجا اتجاه سوهاج بعد تحسن الرؤية بالطرق، وسط تواجد الخدمات المرورية منعا لوقوع أى حوادث. وكانت المتابعات الميدانية رصدت وجود أمطار أعلى طريق سفاجا اتجاه سوهاج، وعلى الفور تم تعيين خدمات مرورية وإغلاق تلك الطرق . وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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