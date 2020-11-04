شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على تأسيس شركة مساهمة بجنوب سيناء لإدارة المشروعات الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على الترخيص لمحافظة جنوب سيناء بتأسيس شركة مساهمة؛ لإدارة المشروعات الاستثمارية، والسياحية، والخدمية، المملوكة للمحافظة، وذلك دعما لها في القيام بدورها التنموي، في إطار استكمال مسيرة البناء والتنمية على أرض جنوب سيناء من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية للمحافظة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والذى ينص على أن تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية الأصول العلاجية (وحدات الرعاية الصحية، والمخازن العلاجية، ومدارس التمريض) الكائنة في نطاق محافظة بورسعيد، وذلك نقلاً من الجهات التابعة لها، على أن تحل الهيئة العامة للرعاية الصحية محل هذه الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.

كما نص مشروع القرار على أن تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية الأصول العلاجية (وحدات الرعاية الأساسية، ومراكز طب الأسرة، والمستشفيات) الكائنة في نطاق محافظة الأقصر، وذلك نقلاً من الجهات التابعة لها، على أن تحل الهيئة العامة للرعاية الصحية محل هذه الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول، ويؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مبنى المنطقة الطبية الأول الكائن بحي العرب بمحافظة بورسعيد، وذلك نقلاً من الهيئة العامة للتأمين الصحي، على أن تحل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل محل الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بذلك المبنى.