شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من الخميس 05 نوفمبر 2010 إلى الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 ، كما يلى:- - يوم الخميس 5 نوفمبر 2020 : القاهرة الكبرى : أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا على بعض المناطق). الوجه البحري : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية .... ) . السواحل الشمالية وشمال سيناء : أمطار خفيفة إلى متوسطه على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الاسكندرية - رشید - بورسعيد - العريش ..... ) - يوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 : القاهرة الكبرى : أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا على بعض المناطق شمال الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة الغربية . السواحل الشمالية وشمال سيناء : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الاسكندرية- رشید - بورسعيد - العريش ..... ) -يوم السبت 07 نوفمبر 2020 : الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة- الدقهلية - الغربية ... ) السواحل الشمالية وشمال سيناء : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الاسكندرية- رشید - بورسعيد - العريش ..... ) -يوم الأحد 8 نوفمبر 2020 : الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة- الدقهلية - الغربية .... ) . السواحل الشمالية وشمال سيناء : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الاسكندرية- رشيد - بورسعيد - العريش ..... ) - يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020 : السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الضبعه . - يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 : السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الضبعه ) .



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