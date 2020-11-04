مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة، مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في محافظة دمياط.

توصلت التحريات مفتشي قطاع الأمن العام بالتنسيق وإدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية إلى قيام العنصر الإجرامي شديد الخطورة عاطل والسابق اتهامه في 6 قضايا "سرقة بالإكراه، مخدرات، سلاح ناري وبلطجة، وضرب شروع في قتل وبلطجة"، والمطلوب ضبطه وإحضاره في جنايات قسم الكردي "بلطجة"، وكذا المطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا- بلطجة -شروع في قتل – سرق بالإكراه –مخدرات؛ بالإتجار في المواد المخدرة وحيازته لأسلحة نارية وذخائر، واتخاذه من المنطقة الواقعة ما بين دائرتي مركز منية النصر.

وقسم الكردي مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي ونظراً لاستهدافه وتضيق الخناق عليه قام بالهروب والاختباء بالحى الأول بدائرة قسم دمياط الجديدة بنطاق أمن دمياط.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشي القطاع وضباط إدارتي البحث الجنائي بأمني الدقهلية ودمياط ولدى استشعاره بأحد الأكمنة بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها.

وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معه بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مقتله وعُثر بجوار جثته على(مسدس "ماركة حلوان" و8 طلقات منهم ثلاثة أظرف فارغة من ذات العيار) .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة خاصة متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ أحكام الجنايات وفى إطار خطة قطاع الأمن العام الهادفة لملاحقة تلك العناصر.