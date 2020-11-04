محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، إعادة فتح طريق سفاجا اتجاه سوهاج، عقب تحسن الأحوال الجوية.

كانت المتابعة الميدانية رصدت وجود أمطار غزيرة على طريق سفاجا اتجاه سوهاج في الاتجاهين، وعلى الفور تم غلق الطريق في الاتجاهين لحين تحسن الأحوال الجوية وللحد من حوادث الطرق .

وفي وقت لاحق بشأن تحسن الأحوال الجوية وتم إعادة فتح الطريق وتعيين الخدمات المرورية لمتابعة حالة الطرق.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت هذه تفاصيل خبر عقب تحسن الأحوال الجوية.. المرور تعيد فتح طريق "سفاجا - سوهاج " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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