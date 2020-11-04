بنظام "المقاصة".. ضبط تاجر عمله في مدينة نصر بحوزته مبالغ مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث الأموال العامة، شخص يحمل جنسية أحد الدول العربية لقيامة بالاتجار بالنقد الأجنبي بنظام "المقاصة" في مدينة نصر.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت بقيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، بممارسة نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال بما يُعرف بنظام (المقاصة) نظير عمولة وذلك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزته (عملات محلية- أجنبية ، هاتف محمول - بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وأن المبلغ المالي المضبوط حصيلة نشاطه المؤثم في الإتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال نظير عمولة، وأن حجم تعاملاته في مجال التحويلات المالية بلغت نحو 300 ألف دولار أمريكي خلال العام الجاري حتى تاريخه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة .