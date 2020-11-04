بمضبوطات بلغت 35 مليون جنيه.. إحباط مخطط تشكيل عصابي أنشأ مصنعين للأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط مخطط تشكيل عصابي قام بإنشاء وتجهيز مصنعين لتصنيع الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، وبمشاركة مديرية أمن الجيزة، قد تمكنت من ضبط 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين جميعاً بمحافظة الجيزة، بعدة أكمنة أُعدت خصيصاً لضبطهم؛ وذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع الأقراص المخدرة لعقاري "التامول – الترامادول" والأدوية المغشوشة وترويجها على عملائهم.

واتخذ المتهمون من دوائر قسمي شرطة الأهرام والعجوزة ومركز كرداسة مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع، حيث يقوم اثنان منهم بتوفير التمويل اللازم وتجهيز المواد الخام الأولية فضلاً عن قيامهما بعمليات البيع والترويج، ويقوم المتهمان الآخران بالإشراف على عمليات تصنيع تلك الأقراص وصولاً للمنتج النهائي.

ومن خلال عمليات الرصد والمتابعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وكذا ضبط كمية كبيرة من الأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف، وكمية كبيرة من المواد المخدرة والعقاقير والأدوية المغشوشة وكمية كبيرة من المواد الخام الخاصة بعمليات التصنيع، ومبلغ مالي، و8 هواتف محمولة جهاز حاسب آلي وطابعة وسيارة.

وبمواجهتهم بالمضبوطات، أقروا بتصنيع تلك العقاقير المخدرة والأدوية المغشوشة لترويجها على عملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار والتصنيع، والهواتف المحمولة والسيارة في النقل والترويج على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات (35,000,000) خمسة وثلاثون مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.