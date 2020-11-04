شكرا لقرائتكم خبر عن عقب تدشيتها.. بدء صلوات القداس بكنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانه بابادبلو بشبرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خدمة القداس الإلهي كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانه ببابادبلو بشبرا، وذلك عقب انتهاء صلوات تدشين مذابح الكنيسة ومعموديتها وأيقوناتها. وتم تدشين ست مذابح، ثلاث في الكنيسة الرئيسية وثلاث آخرين بكنيسة تعلوها. كما تم تدشين المعمودية وأيقونات حضن الآب بالهياكل الست والأيقونات الموجودة في حامل الأيقونات (الأيكونستاز). شارك في صلوات التدشين والقداس عدد من أحبار الكنيسة وكهنة قطاع شبرا الشمالية وخورس شمامسة الكنيسة، وأعضاء مجلسها، وعدد محدود من الشعب، وذلك لتجنب التجمعات للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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