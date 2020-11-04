شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 6 أكتوبر الجديدة يتفقد قطاع (ج) ومحطة المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة قطاع (ج)، للوقوف على استكمال توصيل كافة المرافق بالقطاع ومدى جاهزيته لفصل الشتاء، كما التقى عدد من المواطنين للوقوف على المعوقات وشكاوى وطلبات المواطنين بمراحل المشروع المختلفة. ووجه «النجار» بحل كافة مشكلات السكان والنظر في طلبات المواطنين وسرعة استكمال تنفيذ المبانى الخدمية . كما تفقد محطة المياه الجديدة واستعرض أهم المعوقات وطرق التغلب عليها. الوضع في مصر

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جهاز 6 أكتوبر الجديدة يتفقد قطاع (ج) ومحطة المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.