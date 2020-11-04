شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأوقاف تحقق أرقامًا قياسية في الأرباح والمتحصلات للشهر الخامس على التوالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حققت هيئة الأوقاف المصرية أرقامًا قياسية في الأرباح والمتحصلات للشهر الخامس على التوالي حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 10/ 2020 م حتى 31/ 10/ 2020م مبلغًا قدره (145.347.236) جنيهًا بنسبة 116% من الربط الفعلي بزيادة قدرها (23.320.966) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الفترة عن نفس الشهر من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 19%.
وحققت هيئة الأوقاف المصرية سبعة أرقام قياسية في الأرباح والمتحصلات الشهرية في خمسة أشهر، منها المتحصلات الشهرية في أشهر: يونيو، ويوليو، وأغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر، حيث حصّلت في كل شهر على حدة متحصلات أعلى من أي شهر نظير له في السابق، كما حصلت أعلى عائد سنوي في تاريخ الهيئة في 30/ 6/ 2020م، وأعلى عائد في الربع الأول من العام الماضي 2020، قياسا بنظيره من أي عام مضى.
وقد حققت هيئة الأوقاف المصرية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي عن الفترة من 1/ 7/ 2020 م حتى 31/ 10/ 2020م مبلغًا وقدره (460.731.985) جنيهًا بنسبة 114% من الربط الفعلي بزيادة قدرها (113.320.492) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الفترة عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 33%، وذلك نظرًا للروح العالية التي يعمل بها جميع العاملين بالهيئة في المرحلة الراهنة وإدراكهم لأهمية صون مال الوقف والحرص على استثماره.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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