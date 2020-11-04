شكرا لقرائتكم خبر عن «الإقليمي للأغذية والأعلاف»: تسجيل 687 مستحضرًا لإضافات الأعلاف خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا يتضمن حصاد ونشاط المركز خلال شهر أكتوبر متضمنًا دوره في الرقابة على جودة الأعلاف وتسجيل مستحضرات إضافات الأعلاف.

وقال الدكتور أشرف هاشم، مدير المركز، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه تم قبول طلبات تسجيل 687 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة اعلاف لفحصها فنيًا تمهيدًا لإصدار استمارات تسجيلها والانتهاء من إجراءات تسجيل 360 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة اعلاف وإصدار استمارات تسجيلهم.

وأضاف «هاشم»، إنه تم قبول طلبات تسجيل 306 مخصب زراعي لفحصها فنيًا تمهيدًا لإصدار استمارات تسجيلها والانتهاء من إجراءات تسجيل 436 مخصب زراعي وإصدار استمارات تسجيلهم وتحليل 1942 عينة تخص باحثين من الجامعات والمعاهد البحثية المختلفة وكذلك لأفراد عاديين وتحليل 764 عينة علف دواجن و156 عينة علف حيوان تخص مصانع الأعلاف.

وأوضح مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف وإصدار نتائج لهما واستقبال وفحص 317 شحنة مخصب زراعي مستورد واستقبال وفحص 582 شحنة مستوردة تشمل إضافات الاعلاف وخاماتها وسحب عينات لـ37 شحنة أعلاف وإضافاتها وخاماتها مصدرة للخارج وإصدار تقارير فنية لصلاحيتها للتصدير.