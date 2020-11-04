شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حقوقي يرصد استغلال بعض مرشحي النواب المنظمات الأهلية في الدعاية الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد تقرير حقوقي قيام بعض الجمعيات الأهلية في الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين خلال الجولة الأولى من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب.

وأكد التقرير الذي أصدره المرصد الانتخابي بالتحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية بالتعاون مع مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، اليوم الأربعاء بعنوان«استخدام الجمعيات في الدعاية الانتخابية» أن العمل التطوعي والخيري وهو الهدف الرئيسي لعمل الجمعيات والمؤسسات الاهلية اصبح الآن يخرج عن اطاره ومفهومه ورسالته في بعض الأحيان وشكل فردي إلى الوجاهة وكسب المال والسعي إلى الوصول لمنصب تشريعي.

وأكد التقرير أن بعض الجمعيات اصبحت مجرد واجهات للأشخاص القائمين عليها ويقتصر الاعضاء فيها على اعضاء مجلس اداراتها أو مجلس امنائها؛ ما ابعدها عن اداء رسالتها المنوطة بها تجاه المجتمعات المحلية التي تعمل بها وأيضا قيام عدد من ممولي الجمعيات والمؤسسات إلى الاعتماد عليها بشكل أساسي في الوصول إلى مناصب سياسية وتشريعية وجاء بالتقرير انه فيما يتعلق. بالموقف التشريعي للجمعيات والمؤسسات الاهلية فإن قانون الجمعيات الاهلية الجديد الذي وافق عليه البرلمان، يعد أول قانون يلبى احتياجات وظروف العمل الأهلي في مصر، ويمنع الممارسات السيئة التي كانت تتخذها بعض المنظمات والجمعيات، في تغير نشاطها الإنساني والتوعوي، وحقوق الإنسان إلى العمل السياسي المخالف للقانون .

وأشار التقرير إلى أن القانون الجديد حدد عددا من المحظورات التي يجب على الجمعيات تلافيها والتى من بينها ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك، كما تضمن التقرير أيضاً القرارات التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بحظر استخدام الجمعيات في العملية الانتخابية .

وأشار التقرير إلى أنه وفيما يتعلق بالمشاهدات جاء بالتقرير أن التحالف المصري للتنمية وحقوق الانسان ومؤسسة ملتقي الحوار قاما برصد بعض الانتهاكات التي قام بها المرشحون والتي تتعلق باستخدام الجمعيات والمؤسسات الاهلية في العملية الانتخابية أو قيام الجمعيات والمؤسسات بتأييد مرشح بعينة أو مساعدته في العملية الانتخابية وهو ما حظره القانون.

ورصد التقرير هذه المشاهدات، منها قيام عدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية 2020 باستخدام الجمعيات التي تحمل أسمائهم في الترويج لشخوصهم بشكل مباشر عن طريق تقديم الدعم العيني والمالي المباشر لأهالي دوائرهم تحت غطاء تبرعات من الجمعية.، وقيام عدد من المرشحين باستخدام الجمعيات في دعم بعض قضايا التصالح في مخالفات البناء عن طريق تحمل المرشح قيمة التصالح الخاصة ببعض المخالفين من أهالي الدائرة الانتخابية عن طريق الجمعية التي يشارك فيها عضو أو رئيس لمجلس الإدارة أو الأمناء.

ولاحظ التقرير قيام عدد من المرشحين زيارة الجمعيات المشهرة وفق قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الاهلية في بعض المناطق خاصة الجمعيات التي تتكون على أساس انتماء قبلي وطلب الدعم منهم بشكل مباشر.، وقيام عدد من المرشحين بتقديم تبرعات لبعض الجمعيات سواء عينية أو مادية.

ورصد التقرير قيام بعض المرشحين باستغلال بعض منظمات المجتمع المدني في دعايتهم الانتخابية لإيهام الناخبين ان تلك الجهة تؤيد ترشحه، وقيام بعض المرشحين باستخدام أسماء مؤسساتهم في الدعاية الانتخابية بشكل غير مباشر عن طريق الإشارة إلى كونهم مؤسسيها والاشارة إلى ان أفعال الجمعية أو المؤسسة الخيرية هي أفعال المرشح بذاته

وانتهى التقرير من خلال المشاهدات التي رصدها إلى أن بعض مرشحي النواب يستغلون المنظمات الاهلية في الدعاية الانتخابية بالمخالفة للقانون، وأن قيام بعض المنظمات الاهلية بإعلانها تأييد بعض المرشحين لمجلس النواب خطأ قانوني فادح يستوجب حل المنظمة وفق القانون، كما أن استغلال الجمعيات في الانتخابات تستوجب استبعاد المرشح من السباق الانتخابي وفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.