شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة إشغالات مول المعز بالحي 12 بالشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شن جهاز مدينة الشيخ زايد حملة على الأحياء لإزالة الإشغالات والمخالفات تحت إشراف رئيس الجهاز قادها المهندس صلاح الوردانى مدير عام التنمية بالتنسيق مع شرطة التعمير والمرافق وأمن الجهاز شملت الإشغالات المخالفة بمول المعز بالحي ١٢، كما قام بحملة تطوير من نظافة ودهان صناديق القمامة بالمدينة. الوضع في مصر

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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