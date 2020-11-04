شكرا لقرائتكم خبر عن «المنظمة المصرية» تصدر تقريرًا حول قراءة إحصائية للجولة الأولى لانتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تقرير حول القراءة الإحصائية للجولة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2020.

وأكد التقرير أن العملية الانتخابات تعتبر امتحانا للديمقراطية سواء للدولة والأحزاب وللمواطن، والتي لها ضمانتين أساسيتين من أجل نزاهتها، تتمثل الأولى في القضاء والثانية في الملاحظة المحايدة والمستقلة والرقابة المجتمعية على تلك الانتخابات، حيث يساهم ذلك في تطوير وشفافية الانتخابات، فان تلك المعطيات تساعد على تجويد ظروف العملية الانتخابي.

وأشار التقرير إلى أنه ومن منطلق الحق في الحصول على المعلومات وتتبع العملية الانتخابية التي يجب أن يتمتع بها المواطن المصري، بالإضافة للتوعية بالواجبات المفروضة على المواطن ذاته، كعدم عرقلة سير العملية الانتخابية مما يؤدي في نهاية المطاف إلى ترسيخ المفاهيم الديمقراطية وتزايد المشاعر الوطنية من خلال الدور الفاعل الذي يقوم به المواطن في تلك العملية، وأهم ما في العملية الانتخابية هو نتائجها التي تفرض المنظمة المصرية هذا التقرير لها.

وأوضح التقرير جرت العملية الانتخابية للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب على مدار يومي 24- 25 أكتوبر 2020، وقد جرت العملية الانتخابية بإشراف قضائي كامل بلغ 1200قاضى شارك في الانتخابات، مع وجود تشديد من السادة المستشارين على الإجراءات الاحترازية واتباع الإجراءات الإدارية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات المرحلة الأولى في دوائر (14) محافظة هي «الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح». ويمتثل هؤلاء الناخبين أمام 10240 لجنة فرعية لاختيار 284 نائبًا في النظامين الفردي والقوائم ويشرف على كل لجنة قاض. هذا وقد استقبلت الهيئة الوطنية 248 تظلم على نتائج الانتخابات قبل إعلانها رسميا من قبل الهيئة الوطنية.

وقد نجحت 4 محافظات فقط في حسم العملة الانتخابية من الجولة الأولي هي الجيزة، الفيوم، البحر الأحمر، الإسكندرية فيما تشارك 10 محافظات أخرى في الإعادة أسيوط، بنى سويف، البحيرة، المنيا، سوهاج، قنا، أسوان، مطروح، الأقصر، الوادي الجديد.

هذا ويتكون مجلس النواب القادم من 284 نائبا من «القوائم المغلقة المطلقة»، و284 نائبا من «الفردي» بإجمالي 568 نائبا منتخبًا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوًا.

ورصدت المنظمة المصرية للحقوق الأنسان نتائج الجولة الأولي من انتخابات النواب 2020 وجاءت أبرز تلك النتائج التي رصدتها المنظمة، في يحق لـ33 مليون و472 ألف مواطن مصري بأدلاء صوتهم الانتخابي من المسجلين في قاعدة البيانات في المرحلة الأولى، شارك منهم 9 مليون و69الف في الانتخابات بواقع 28.06 % نسبة المشاركة الرسمية التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية، منها مليون صوت باطل.

فيما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات الفائزون في الجولة الأولي من انتخابات مجلس النواب2020 بنظام القائمة، حيث تنافس568 مرشح أساسي واحتياطي على قائمتين انتخابيتين هما قائمة «نداء مصر» و«القائمة الوطنية من أجل مصر».

وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 142مقعد بعد أن فازت بالجولة الأولي، بعد حصولها على ما يقرب من89.3% من أجمالي عدد الأصوات الصحيحة. فيما نجح 32 مرشح في الفوز وحسم النزاع الانتخابي من الجولة الأولي بالنظام الفردي، ويوضح الجدول التالي مجمل المقاعد والمترشحين والفائزين بالنظام الفردي.

ورصد التقرير نجاح سيدة واحدة فقط وهي نشوى الديب بدائرة أمبابة بالجيزة بحسم الانتخابات في الجولة الأولي من أجمالي 32نجحوا كذلك في حسم الانتخابات من الجولة الأولي بواقع 3.1%للإناث و96.9% للذكور، فيما يخوض 6 سيدات جولة الإعادة ( 4في الإسكندرية + 2البحيرة).

وبشأن محافظات جولة الإعادة وعدد مقاعد التنافس، لفت التقرير إلى أن جولة الإعادة تجري في ظل تنافس حاد علي110مقعد تجرى بشأنهم انتخابات الإعادة بـ 14 محافظة، فيما يتنافس 220 مرشح مستقل، و86 مرشح لحزب مستقبل وطن، و19 مرشح من الشعب الجمهوري، بينهم 6 سيدات.