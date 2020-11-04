محافظ مطروح : حملات بيطرية ضد الحمى القلاعية بنصف الثمن لصغار المربين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار دعم حملات تحصين الثروة الحيوانية ضد مرضى الحمة القلاعية والوادى المتصدع بنصف الثمن لصغار المربيين فى اطار الاهتمام برعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة. صرح بذلك الدكتور سعد جويلى مدير عام مديرية الطب البيطرى بمطروح. وأضاف أن مديرية الطب البيطري تقوم بحملات لتحصين الثروة الحيوانية لمنع انتشار أي أمراض وبائية خاصة الحمى القلاعية والوادى المتصدع مع انطلاق تلك الحملات داخل مراكز وقرى المحافظة،مع دعم صغار المربيين بنصف ثمن التحصينات تشجيعا لهم للحفاظ على الثروة الحيوانية وتخفيف للعبء المادى عليهم و للوقاية من الأمراض الوبائية مع الالتزام ببرامج التحصين المختلفة حفاظا على الثروة الحيوانية كمورد اقتصادى هام لاهالى مطروح. الوضع في مصر

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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