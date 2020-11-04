شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع آخر مستجدات العمل بمركز المتغيرات المكانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا ، لمتابعة آخر مستجدات العمل الخاص بتطبيق منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باستكمال كافة إجراءات الميكنة بمختلف المؤسسات وربط كافة الإدرات والدواوين ببعضها البعض وذلك ضمن مشروع التحول الرقمى الذى تستهدفه الدولة، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ، و مستشار المحافظة للمساحة ومدير الشئون القانونية ومدير عام الشئون المالية و مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة. وادارة نظم المعلومات والتحول الرقمي والاملاك والتخطيط العمراني وحماية املاك الدولة.
واستمع المحافظ لشرح خاص ببرامج الميكنة الجديدة التى تطبقها وزارة التخطيط ووزارة الاتصالات فى إطار منظومة التحول الرقمى الجديدة ، مؤكدا أن هناك توجيهات بالميكنة الشاملة لكافة مؤسسات الدولة بالتوازي .
واستعرض المحافظ كافة الجوانب الخاصة بوحدة المتغيرات المكانية الجديدة بالمحافظة والتى تمثل إضافة جديدة لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة .
ووجه المحافظ بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بمنظومة المتغيرات المكانية ، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة لانجاز الأعمال ، مشددا على ربط كافة البيانات والملفات فى مختلف المؤسسات والدواوين ببعضها والتنسيق بين إدرات الاملاك والشؤون القانونية والمالية ومركز المعلومات والتحول الرقمى لسرعة إنجاز العمل وأكد اللواء عادل الغضبان بأن المحافظة من أولى محافظات مصر في تطبيق منظومة المتغيرات المكانية ،مشيرا بأن منظومة المتغيرات المكانية تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأية صورة، بشكل دقيق على مستوى جميع الأحياء و، مما يساعد في رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.
وأوضح المحافظ أن الهدف الرئيسى من إنشاء وحدة للمتغيرات المكانية هو سرعة رصد أي متغيرات بنائية بشكل دقيق ، والعمل على حصر ورقمنة كافة أراضى الدولة ، الأمر الذي سيمكن المحافظة من رصد أية مخالفات في البناء أو تعديات على أراضي أملاك الدولة مما يسهل عمليه إزالتها من المهد ومنعها ، بما يتماشى مع توجهات الدولة بإزالة كافة المخالفات على أملاك الدولة ومنع عودتها مرة أخرى .
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