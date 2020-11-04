شكرا لقرائتكم خبر عن «المنظمة العربية» ترحب بالإفراج عن الموقوفين في قضايا شأن عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب المحامي علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالإفراج عن المئات من الموقوفين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تتصل بالشأن العام.

وقال «شلبي» في تصريحات لـ «المصري اليوم» إن هذه القرارات تشكل صفحة جديدة في تعاطي الدولة المصرية مع الناقدين الذين شاركوا في تجمعات غير مرخص لها أو نشروا معلومات «كاذبة» وفق تقدير السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشار «شلبي» إلى أن هذه الخطوة كانت مرتقبة في ضوء قرارات العفو والإفراج الشرطي العديدة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والاختراقات التي بدأت مع الكتاب الدوري للمستشار حمادة الصاوي في شهر مايو الماضي بشأن معالجة موقف المحبوسين احتياطيا، والتي أثمرت الإفراج عن المئات في قضايا الشأن العام خلال الشهور الستة الماضية.

وأوضح أن قضية حقوق الإنسان باتت على قمة برنامج عمل الدولة، خاصة بعد إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمجلس الوزراء وإطلاق نشاطها منذ ثمانية أشهر، وهي اللجنة التي تعكف على دراسة سبل تفعيل توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الرئيسية في برنامج عملها، وتعزيز تنفيذ الالتزامات الدستورية والدولية.

وأعرب «شلبي» عن تطلعه إلى إغلاق ملف الملاحقة القانونية لبعض ناشطي حقوق الإنسان منذ العام ٢٠١٦، وإتاحة الفرصة للمؤسسات غير المسجلة وفق قانون الجمعيات الأهلية للتكيف مع القانون الجديد والالتزام بضوابط الشفافية والمحاسبية.