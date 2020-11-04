شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيش المصري عبر العصور» ندوة تثقيفية لطلاب طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت عنوان «الجيش المصري عبر العصور» نظمت كلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ندوة لتثقيف الطلاب عن بطولات الجيش المصري برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس امناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإشراف الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة.

تحدث في الندوة اللواء محمد رضا عوض، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973 بحضور الدكتورة فوزية أبوالفتوح، عميدة كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتور محمد محسن اسماعيل عميد كلية الصيدلة، واللواء طارق عطية مدير العلاقات العامة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

واستعرض اللواء محمد رضا، ذكرياته عن عملية العبور التي أذهلت العالم وغيرت قوانين القتال في الكليات العسكرية، وكيف أدار المقاتل المصرى الحرب بعتاد عسكرى أقل تقدما وكفاءة مما يمتلكه العدو، ولكنها كفاءة الجندى المصرى وإصراره على النصر الذي تحقق بفضل الله، وخطة الخداع التي أدارتها القيادة السياسية بحنكة بالغة، أحدثت المفاجأة الصادمة في خطوط العدو.

وأكد أن الجيش المصري على مر العصور خاض 955 معركة لم يهزم إلا في 12 معركة فقط، كما تناول بعض تفاصيل معركتى تبة الشجرة والمزرعة الصينية التي دارت بضراوة شديدة وحققت فيها القوات المصرية انتصارا مذهلا بعتاد وجنود اقل كما وكيفا مما كان يمتلكه العدو، وطالب بتنظيم ندوات عن تاريخ الجيش المصري والزيارات للمواقع الأثرية التي تجسد بطولات الجيش العظيم ليتعلم الطلاب منها ويتخذ القدوة، كما وجه حديثه لطلاب مصر بضرورة أن يدركوا قيمة وعظمة الدولة المصرية، وأن يتوقفوا عن جلد ذواتهم، ويعلموا أنهم أحفاد أجيال عظيمة عملت وجاهدت وكافحت من أجل تحقيق طموحات وآمال هذه الدولة.

وأشار إلى دور الاستطلاع في الجيش المصري وكيف وفرت فرق الاستطلاع المختلفة التي جابت سيناء طولا وعرضا المعلومات الدقيقة لكل تحركات القوات الاسرائيلية وعتادها واماكن تمركزها في سيناء، مما ساهم بشكل كبير في إعداد خطة الخداع، وإدارة المعركة التي بدت للعالم كلها أنها مستحيلة، بنجاح واقتدار كبيرين أذهل كل دول العالم المتقدم.

وفي نهاية الندوة كرمت الدكتورة فوزية أبوالفتوح، عميدة كلية الطب جامعة مصر، اللواء محمد رضا عوض، وأهدته درع جامعة مصر تقديرا لدوره في تثقيف الطلاب ومشاركته المتميزة في الندوة.