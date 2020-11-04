شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ترخيص الخطابة لخطيب مكافأة بالشرقية ومنعه من صعود المنبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلغاء ترخيص الخطابة ل السيد عبد الوهاب مصطفى مصطفى خضر ( خطيب مكافأة بمديرية أوقاف الشرقية )، مع منعه من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية .
جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مدير مديرية أوقاف الشرقية ، وذلك لما نسب إليه من تصرفات لا تتسق والسماح له بصعود المنبر .
وأصبح لا علاقة له بالوزارة من تاريخه ، وعلى مديرية أوقاف الشرقية سرعة التنفيذ .
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