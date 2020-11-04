شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يضع أكليل الزهور علي النصب التذكاري ويكرم أسر الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الاحتفال بالذكرى ال64 لانتصار معركة البرلس ،عزة وفخر ليس لمحافظة كفر الشيخ، بل ذكرى غالية لقواتنا المسلحة والقوات البحرية، وانتصار على أقوى دولتين إنجلترا وفرنسا أنداك، معركة استخدمت أحدث المعدات البحرية «مدمرة فرنسية مزودة برادار مزودة بغطاء جوي»، أمام شاطئ البرلس، تم صدها بلنشات التوربينات المصرية دون غطاء جوي لهم، معركة استغرقت دقائق ولكنها صدت عن ساحل البحر المتوسط هجوم وعدوان، تزامن مع هجوم على مدن القناة، فالاحتفالية بالذكرى فخر ليس لأبناء المحافظة بل للدولة المصرية ولقواتنا المسلحة.

جاء ذلك خلال احتفال محافظة كفر الشيخ بالذكرى ال64 للانتصار في معركة البرلس البحرية، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ،واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة ،واللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ ،والعميد أركان حرب اللواء طارق عدلي، ،نائبا عن قائد القوات البحرية، وعميد أركان حرب حازم بدر الدين ،مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية ،نائبا عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والعميد أركان حرب وليد مختار، قائد لواء أول لنشات بحرية، والعميد عمرو حسن، المستشار العسكري للمحافظة ،واللواء إسلام صلاح ،رئيس هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ ،واللواء طارق مصطفى مدير مباحث الأمن الوطني الدولة بكفر الشيخ ،والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ،ووكلاء الوزارات،ورؤساء المدن، وعدد من التنفيذيين والشعبيين وأهالي البرلس.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المعركة غيرت وجه التاريخ لتصدي لانشات دون غطاء جوي لمدمرة فرنسية بغطاء جوي ،والدولة كرمت الشهداء وأطلقت أسمائهم على منشآت بالمحافظات، وسنكرم 8 من أسر الشهداء، في يوم عيد الوفاء لأسر الشهداء من الدولة لهم في أيام تعرضت الدولة فيها من صراعات داخلية وخارجية، مؤكدا أن هناك رعاية مستمرة لأسر الشهداء من الدولة والمحافظة، متمنيا أن تنال الرعاية والتواصل المستمر رضاهم ،موجها الشكر لقواتنا المسلحة التي تدافع عن أرض الوطن وتحميه وقوات الشرطة التي تحرص على الأمن الداخلي، مشيداً بوسائل الإعلام والصحفيين والمراسلين، وأهالي المحافظة الأوفياء،وتبادل المحافظ وقائد القوات البحرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية الدروع، احتفالا بهذه المناسبة.

وتحتفل كفر الشيخ بعيدها القومي في الرابع من شهر نوفمبر من كل عام، احتفالاً بالانتصار في معركة البرلس البحرية التي وقعت في العام 1956م،عقب المؤامرة التي حاكتها إسرائيل، وفرنسا، وبريطانيا، وأحبطت المؤامرة في صباح اليوم الرابع من شهر نوفمبر عام 1956م ظهرت العديد من سفن القوات الاستعمارية أمام شاطئ البرلس، وحدث اشتباك بين هذه السفن وزوارق الطوربيد المصرية، وانتهت المعركة بنصر القوات المصرية وخسارة الأعداء، وقد توّجت المعركة بعدد من الشهداء الأبطال منهم: جلال الدسوقى، ومحمد رفعت، وصبحى نصير، وعلي صالح، وجول جمال، ومحمد البيومى، وإسماعيل فهمي.