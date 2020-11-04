شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تنمية القدرات بجامعة الأقصر يبدأ دورة مشروعات البحوث التنافسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، بدأت صباح اليوم الأربعاء، دورة تدريبية افتراضية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر بعنوان (مشروعات البحوث التنافسية).

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته لمشاركة عدد كبير من المتدربين من خارج جامعة الأقصر في دورات المركز، وأشار إلى أن الهدف من إنشاء المركز هو تطوير الأداء الجامعي داخل جامعة الأقصر وخارجها.

وفي هذا الصدد أعلن الدكتور محمود النوبي أحمد مدير، المركز أن فريق الإدارة يعمل جاهداً على خدمة الزملاء من جامعة الأقصر ومن خارجها، وأن هدفنا هو تطوير الأداء الجامعي والنهوض بالمراكز ذات الطابع الخاص بالجامعة، كما قدم سيادته التحية والتقدير لمدربي الدورة الأستاذة الدكتورة ليلة يوسف حميد، والأستاذ الدكتور أحمد جمال عيد.