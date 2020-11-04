شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يبحث خطة استحداث قسم الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماع مع مدير عام الطب العلاجي، ومسؤولة الصيدلة الإكلينيكية، ومسؤول وحدة شؤون مقدمي الخدمة بالمنشآت الصحية بمديرية الشؤون الصحية، وذلك بمكتبه بديوان عام المديرية .

تناول الإجتماع خطة استحداث قسم للصيدلة الإكلينيكية والأبحاث الخاصة بها بجميع مستشفيات الصحة بالمحافظة، وإدراجه ضمن الهيكل التنظيمي بكل مستشفي، وشدد وكيل الوزارة على إجراء الإختبارات بالمستوي المطلوب، لاختيار فرق قادرة على التحسين والتطوير المستمر، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والإرتقاء بمستوها، مع التأكيد على التدريب الجيد للفرق الطبية المجتازة للاختبارات.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن هذا يأتي تنفيذاً لقرار وزيرة الصحة والسكان رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠٢٠، مشيراً أنه سيتم ربط هذه الأقسام بالإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية، لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمواطنين.