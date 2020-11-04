شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يبحث خطة استحداث قسم الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماع مع مدير عام الطب العلاجي، ومسؤولة الصيدلة الإكلينيكية، ومسؤول وحدة شؤون مقدمي الخدمة بالمنشآت الصحية بمديرية الشؤون الصحية، وذلك بمكتبه بديوان عام المديرية .
تناول الإجتماع خطة استحداث قسم للصيدلة الإكلينيكية والأبحاث الخاصة بها بجميع مستشفيات الصحة بالمحافظة، وإدراجه ضمن الهيكل التنظيمي بكل مستشفي، وشدد وكيل الوزارة على إجراء الإختبارات بالمستوي المطلوب، لاختيار فرق قادرة على التحسين والتطوير المستمر، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والإرتقاء بمستوها، مع التأكيد على التدريب الجيد للفرق الطبية المجتازة للاختبارات.
وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن هذا يأتي تنفيذاً لقرار وزيرة الصحة والسكان رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠٢٠، مشيراً أنه سيتم ربط هذه الأقسام بالإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية، لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمواطنين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
107,925
-
تعافي
99,652
-
وفيات
6,291
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل «صحة الشرقية» يبحث خطة استحداث قسم الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.