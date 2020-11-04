ضبط وتحريز 150 عبوة لأدوية جدول أول مخدرات في حملة بالشرقية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية، حملة مشتركة للتفتيش على عدد من الصيدليات بمركز ومدينة منيا القمح، والمرور على الوحدات الحكومية للوقوف على مدى توافر الأدوية وسلامتها، وذلك في إطار المرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الدوائية، ومراقبة سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز ١٥٠ عبوة لأدوية جدول أول مخدرات، وجدول ثالث مؤثر على الحالة النفسية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات أرقام ٣٨٩٤١، ٣٨٩٤٢، ٣٨٩٤٣، ٣٨٩٤٤، ٣٨٩٤٥، ٣٨٩٤٦، ٣٨٩٤٧ لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة منيا القمح.
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الوضع في مصر
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اصابات
107,925
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تعافي
99,652
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وفيات
6,291
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