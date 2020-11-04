شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. لا إغلاق للمدارس والجامعات بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نفى الحكومة لشائعات تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات منتصف نوفمبر الجاري، وتغطية لحظة بلحظة لانتخابات الرئاسة الأمريكية، وكواليس استعدادات مباراة الزمالك والرجاء المغربى الليلة، بالدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.





رئيس الوزراء: لا تهاون مع عدم ارتداء الكمامة وإغلاق أى منشأة مخالفة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى للمجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم خلاله استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الحيوية فى مختلف المجالات.





درة تكشف عن هدية هند صبرى بمناسبة زواجها: "شكرا بنت بلادى الغالية"

شاركت النجمة التونسية درة متابعيها عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، عن هدية النجمة هند صبري لها بمناسبة حفل زفافها أول أمس، وهي عبارة عن باقة ورد تحمل عبارة تهنئة قالت بها :"الف مبروك مع أطيب تمنياتي القلبية بالسعادة والتوفيق"، لتعبر درة عن سعادتها بها معلقة :"شكرا بنت بلادي الغالية".

اعرف الـ3 طرق المغلقة بسبب موجة الأمطار فى المحافظات حتى الآن

أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، 3 طرق صحراوية حتى الآن، بسبب سقوط أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة، وانعدام الرؤية بها منعًا لوقوع أى حوادث مرورية، ومن تلك الطرق:





الحكومة تنفى إغلاق المدارس والجامعات بدءاً من منتصف نوفمبر بسبب كورونا

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إغلاق المدارس والجامعات بكافة محافظات الجمهورية بدءاً من منتصف نوفمبر الجاري تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأوضحتا أن الدراسة منتظمة ومستمرة بكافة المدارس والجامعات بشكل طبيعي، وأن هناك لجان متابعة يومية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، وشددتا على الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة أفراد المنظومة التعليمية.





وزير المالية يعلن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون للصكوك ويحيله للنواب

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، على مشروع قانون جديد للصكوك السيادية حيث تقرر عرضه على مجلس النواب، موضحًا أن مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية، فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي القانون الجديد، مما يفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي الذى بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو ٢٠٢٠ ما يقارب ٢,٧ تريليون دولار.





ماذا يحدث لو تعادل ترامب وبايدن فى المجمع الانتخابى؟.. بيلوسى قد تصبح رئيسة

فى ظل السباق المتقارب بين الرئيس الجمهورى دونالد ترامب والمرشح الديمقراطى جو بايدن فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، فإن أحد السيناريوهات التي يمكن أن تحدث، وإن كانت غير مرجحة هو أن يتعادل كلا المرشحين فى الأصوات التى يحصل كل منهما عليها فى المجمع الانتخابى، فما الذى يمكن أن يحدث فى هذه الحالة.





كشف حساب الزمالك في نصف نهائي أفريقيا قبل موقعة الرجاء المغربى.. فيديو

يحل فريق الرجاء المغربي ضيفًا على الزمالك في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، في مباراة شهدت جدلا كبيرا قبل انطلاقها بأيام حيث تم تأجيل المباراة مرتين بسبب إصابة عدد من لاعبي الرجاء المغربي بفيروس كورونا عقب مواجهة الذهاب بين الفريقين.





7 ولايات لم تحسم نتيجتها حتى الآن بينها 4 رئيسية لتحديد الفائز برئاسة أمريكا

يتوالى إعلان النتائج الخاصة بانتخابات الرئاسة الامريكية فى الولايات المختلفة، فى سباق متقارب للغاية بين الرئيس الجمهورى دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطى جو بايدن.





قلق فى ليفربول من استدعاء محمد صلاح لأولمبياد طوكيو وأمم أفريقيا 2022

تسيطر حالة من القلق على فريق ليفربول الإنجليزي، بسبب ملف إستدعاء الدولى محمد صلاح إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2021، بعدما أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن محمد صلاح نجم ليفربول هو أول الأسماء المطروحة لتدعيم الفريق بـ3 لاعبين فوق السن، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، والتي كان مقرر إقامتها الصيف الماضى، لكن تم تأجيلها للصيف المقبل بسبب فيروس كورونا.





ماذا قدم سيرينو مع صن داونز قبل الانتقال إلى الأهلى؟.. فيديو

يتصدر الأوروجواياني جاستون سيرينو نجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي، قائمة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلى بدءاً من الموسم الجديد 2020-2021، ودخل النادى الأهلى في مفاوضات جادة مع صن داونز من أجل حسم صفقة جاستون سيرينو أبرز لاعبي الفريق الجنوب أفريقي خلال هذا الصيف، لدعم هجوم الشياطين الحمر في الموسم الجديد، وكشف مسئولي صن داونز الجنوب أفريقي عن موافقتهم على إنتقال جاستون سيرينو للنادى الأهلى، لكن المفاوضات القائمة الحالية، حول تخفيض المقابل المادى المطلوب في الصفقة.





ترامب يتقدم على بايدن بعد فرز نورث كارولينا وجورجيا وبنسلفانيا

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يتقدم بالفرز على منافسه فى الانتخابات الرئاسية جو بايدن في نورث كارولينا وجورجيا وبنسلفانيا.





السعودية تعلن رسمياً إلغاء نظام الكفالة بعد العمل به 72 عامًا

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رسميا إطلاق مبادرة «مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية» والتي تتضمن عدد من السياسات والضوابط من بينها اقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد ليحل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدار 72 عاما وفقا لما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية فى تقرير لها اليوم الأربعاء.